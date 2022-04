Sigue estas recomendaciones para adaptarte al Horario de Verano.

El pasado domingo 3 de abril dio inicio el Horario de Verano entre memes en las redes sociales, algunas quejas y mexicanos intentando adaptarse a este cambio que durará seis meses.

Según algunos expertos, existe evidencia que vincula el cambio de Horario de Verano con un aumento de los accidentes cerebrovasculares, los ataques cardíacos y la falta de sueño en adolescentes.

Además, la exposición a la luz más tarde en la noche retrasa la liberación de melatonina en el cerebro, la hormona que promueve el sueño y que actúa cuando hay oscuridad.

Ingerir melatonina en forma de pastillas puede ser perjudicial para la salud, según informó la doctora Alejandra Solís el pasado 29 de marzo de 2022 a este programa.

“Aunque pareciera que es un suplemento muy seguro, cuando lo tomas en exceso, cuando no lo necesitas, puede generar efectos adversos. ¿Cómo cuáles? Al día siguiente puede generar somnolencia excesiva, hay personas que reportan que cuando la toman tiene pesadillas, o que incluso, también llegan a tener alucinaciones”, expresó la especialista en trastorno del sueño a este programa.

También se ha comprobado que, quienes sufren de somnolencia en el Horario de Verano, son más propensos a la obesidad, diabetes y hasta ciertos tipos de cáncer. Estos factores también tienen que ver con otros muy importantes como la alimentación.

Recibir más luz puede modificar los niveles de cortisol, la hormona que modula el estrés, por lo que el Horario de Verano también influye en nuestro estado de ánimo.

Estas son las recomendaciones para adaptarse al Horario de Verano

Desde el día de ayer, millones de mexicanos adelantaron una hora su reloj, pero este nuevo horario solo durará hasta el día 30 de octubre del presente año.

Algunas recomendaciones para adaptarte más rápido al Horario de Verano son no tomar siesta en la tarde, evitar actividad física intensa antes de dormir, no consumir cafeína o azúcares antes de las 5:00 de la tarde, así como no usar el celular 30 minutos antes de dormir.

Los especialistas señalan que tener irritación, somnolencia y molestia por el Horario de Verano, solo son síntomas que deben durar entre dos días a una semana.

