Horóscopo de hoy Acuario domingo 28 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Acuario en el dinero

Ten cuidado con lo que gastas, puedes sacarle mejor partido a tu dinero. Si empleas tu imaginación te irá de maravilla, no te cortes. Económicamente es mejor que no hagas promesas que no puedes cumplir.

Acuario en el trabajo

Tendrás el respeto de todos en lo laboral por haber hecho bien las cosas.

Acuario en el amor

Comienza una buena racha en lo sentimental que durará bastante tiempo. Con el amor, frente a una provocación mejor calla, observa, piensa y luego habla, no al revés.

Acuario en la vida

Quieres dedicar más tiempo a los tuyos y es buena idea, intenta hacerlo.





Acuario en la salud

Para una buena salud, antepón el cuidado de tu cuerpo a otras ocupaciones, saldrás muy bien del evento. Te encuentras con energías renovadas y ganas de experimentar.