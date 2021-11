Horóscopo de hoy Acuario jueves 25 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Acuario en la vida

Tómate tu tiempo para decidir, has preguntado sobre una situación donde existe confusión o indecisión, y es la señal de que no debes apresurar las cosas. Más información te será revelada con el paso del tiempo, la cual guiará tus acciones de forma natural. No hay necesidad de forzar nada en este momento, la oportunidad no se irá si no la tomas inmediatamente.

El mejor camino a seguir es ir más despacio y tomarte tu tiempo.

Acuario en el trabajo

No firmes el contrato todavía, negocia algo mejor.

Acuario en el amor

Baja el ritmo de tu nueva relación. Pregunta más antes de dar el sí. Investiga tus opciones y alternativas. No te dejes presionar por los demás ya que sólo buscan su beneficio.





Acuario y los Ángeles

Oración: Arcángel Miguel, ayúdame a mantenerme fuerte y relajado mientras enfrento esta situación. Recuérdame desengancharme y dar un paso atrás permitiendo a la situación desenvolverse naturalmente. Gracias por tu protección.