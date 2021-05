Horóscopo de hoy Acuario lunes 17 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Acuario en la vida

El amor es la fuerza más poderosa que existe. No te confundas, no duele, no tienes que aguantar a quien te lastima, aunque te haga creer que te ama.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Horóscopos y predicciones para el mes de mayo 2021.

Todos cometemos errores, por eso debes dejar en paz el pasado.

Tu ángel: Uriel, inteligencia emocional.

Decreto de la semana: “Yo soy el imán del dinero”.

Tu color de la semana: Cobre.