Horóscopo de hoy Acuario lunes 26 de julio de 2021 con Padme Vidente.

Acuario en el dinero

Si te aplicas con diplomacia y asertividad en cierto tema laboral, es posible que desatores un dinero que te caerá de perlas para pagar deudas, ahorrar para los meses inciertos que vienen y, ¿por qué no?, comprarte un auto regalito.

Acuario en la salud

Te urge meditar o aumentar tu dosis de meditación, porque tu voz interna te está pegando una llamada de atención, respecto a cierto asunto y tú nomás no la oyes.

Acuario en el amor

Cupido anda camuflándose en las plantas, las paredes, las cortinas, etc., y por eso no notas que cierta persona, a la que ves a diario o muy seguido, está cacheteando las banquetas por ti. ¡Abre el ojo y checa si te late! Si no, flu, flu, voló, bye.

Tu color de la semana: naranja.