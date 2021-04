Horóscopo de hoy Acuario martes 27 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Acuario en la vida

No pasa nada porque te des un capricho alimenticio, pero eso no significa que tengas que atiborrarte. Para evitarlo, ¿por qué no lo haces en compañía?

Te pasas el día pidiendo a los demás que hagan esto y lo otro, y no te das cuenta de que tú eres el primero que debe dar ejemplo. Para no parecer un maniático y manipulador, deja que las cosas fluyan. Si no cambias, te lloverán los reproches y tienes los sentimientos a flor de piel, pon de tu parte.

