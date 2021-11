Horóscopo de hoy Acuario sábado 6 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Acuario en el trabajo

No tengas problemas con tus compañeros de trabajo, siempre hay espacio para las diferencias, si tienes un buen acercamiento con alguien con quien creías tener grandes discordias, entonces desde ahora puedes comenzar a sonreír más con lo que viven.

Acuario en la salud

Las cosas que debes hacer para que la salud sea mejor son simples, mejor estado físico y una alimentación mucho más saludable, por eso no dudes en comenzar desde este día.

Acuario en el amor

Los amores que no llegan, no tienen que convertirse en obstáculos para la vida, si no sucede, siempre hay cosas buenas por disfrutar en tu camino.