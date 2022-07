Horóscopo de hoy Acuario viernes 08 de julio de 2022 con Padme Vidente.

Acuario en el trabajo

Tienes un momento muy bueno este día donde podrías darte cuenta que las personas que tiene a tu lado son buenas y te están dando grandes lecciones de vida, eso siempre es muy importante, ya que, pese a que muchas veces quieras estar a solas, no te gusta de verdad pasar la vida sin un apoyo. Debes comenzar a sentir que tienes a alguien bueno a tu lado, pasas mucho tiempo lamentando cosas que ya no sucedieron para ti y ni siquiera tomas el tiempo de ver de verdad a la persona que tienes a tu lado, solo porque quieres lamentarte por lo que ya no fue.