Horóscopo de hoy Acuario viernes 13 de mayo de 2022 con Padme Vidente.

Acuario en la vida

A diario sueles ser super sociable. Sin embargo, por otra parte, pecas de ser demasiado discreto. Te pasan cosas estupendas que no comentas con nadie. Tampoco lo haces si pasan cosas negativas, pero has de ver la diferencia. Quizá te reserves los temas que te duelen para no preocupar a los demás, aunque sobre esto también habría mucho que hablar. Pero si eres feliz porque los acontecimientos te son propicios, tu gente se alegrará contigo.

Horóscopos y predicciones para el mes de mayo de 2022.