Horóscopo de hoy Acuario viernes 23 de julio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Acuario en la vida

Habrá una celebración y no te van a invitar, pero no es porque no te quieran, es una reunión muy privada, no eres parte del círculo íntimo de esa persona, y eso te va a poner triste.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Horóscopos y predicciones para el mes de julio 2021.

Hay una persona que desea darte una explicación de algo que ha ocurrido, pero tiene temor de que tú lo tomes de mala manera, o que no entiendas los hechos.

Esta persona duda mucho en decírtelo o no, porque sabe de tu carácter irascible y piensa que no vas a saber entender, además de que no tiene buen tacto para contar las cosas como fueron.