Horóscopo de hoy Aries domingo 03 de julio de 2022 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Tus ganas de vivir se reflejan en tu libido. Esta jornada desbordas energía sexual. Prolonga el disfrute generando algo de anticipación Aries. No caigas en el “aquí te pillo, aquí te mato”.El tránsito de los planetas te aconseja precaución. Las cosas no están paradas, tu fortuna se está gestando en silencio, no fuerces las cosas. La energía de los astros actúa en tu beneficio.