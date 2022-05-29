Horóscopo de hoy Aries domingo 29 de mayo de 2022 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Sientes que se acerca una nueva energía, unas lluvias intensas que acabarán de borrar, hasta no dejar huella, algunos de tus principios básicos. Podrás ver llegar algunos momentos de inestabilidad necesarios hasta eliminar por completo los signos del pasado.

Tienes una gran capacidad para poder ver delante de ti aquellos errores que te invitan a no estar en plena forma.