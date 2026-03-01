Así puedes mejorar el aspecto de tu caja de huevos de cartón con una idea de reciclaje sencilla
¿Planeas desechar la caja de huevos de cartón? No lo hagas; mejor descubre la técnica para mejorar el aspecto del contenedor; te va a encantar hacerlo
La caja de huevos de cartón, una vez que se desocupa, suele ir directamente al bote de basura, siendo un residuo al que no se le da mucha relevancia. Sin embargo, es un empaque que puede ser usado de diversas maneras, logrando que su vida útil sea mayor.
Es así que te vamos a explicar cómo mejorar el aspecto de dicho contenedor, una idea de reciclaje sencilla con la que podrás cuidar del medio ambiente, ahorrar algunos pesos y al mismo tiempo sacar tu lado creativo.
¿Cómo reciclar la caja de huevos de cartón?
Poder mejorar el aspecto de tu caja de huevos de cartón es muy sencillo, ya que vamos a necesitar pocos materiales, además de ser una idea de reciclaje sencilla con la que podrás tener un accesorio ideal para mantener tus huevos en casa. Para lograrlo, solamente realiza lo siguiente:
- Con unas tijeras retira la tapa de la caja.
- Hacemos una caja de madera que sea del tamaño de la base que nos quedó de la caja. Puedes aprovechar una tabla delgada o la madera de un huacal.
- Con ayuda de resistol lo adherimos.
- Con tu pintura favorita, pintamos todas las paredes; si quieres algo llamativo, puedes añadir ciertos patrones o puedes añadir un letrero con el artículo que vamos a guardar.
Es una gran forma en la que puede almacenar el artículo de cartón, evitando que dicho elemento nuevamente se convierta en un desecho en el bote de basura, además de lograr mejorar el aspecto que tenía al inicio.
¿Se pueden reciclar las cajas de huevos?
Es entendible que al final ya quieras desechar la caja de huevos de cartón; para que no la tires al bote de basura, te recomendamos llevarla a los centros de reciclaje junto con otros desechos de cartón, puesto que pueden ser reciclados apropiadamente.
Por otra parte, no olvides que es posible darle otro aspecto a dicho elemento, logrando reutilizarlo de diversas maneras. Aprovecha la idea de reciclaje sencilla que te compartimos, una alternativa diferente que te ayudará a embellecer tu hogar.
@nancylescano.ok
Con un cajón de madera y el cartón del maple de huevos hice esta práctica huevera 😍 Un trabajo simple y súper decorativo, tome las medidas aproximadas y recorté el cartón para que entre en el cajón y lo pegué a la base con cola vinilica. Pinté todo el interior y la base del cajón con color bambú,el exterior lo pinté con el color stone, lijé suavemente con lija fina y con el color old pink y el estencil I523 de @sweetartlaser hice el diseño cuadrille. Volví a lijar un poquito para suavizar y con la arcilla cerámica blanca de @propart y la plaquita y el molde de @lilianasinfin hice el cartel y el gallito, con color bambú los pinte y con esponja hice el desgastado del color. Protegí todo el trabajo con dos manos de placa extramate y completé la decoración con una manija metálica. Espero que te guste esta idea y la pongas en práctica! Cualquier duda que tengas espero tu mensajito Con amor Nancy💘♬ Coffe and Jazz - Baby thug