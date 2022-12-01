Horóscopo de hoy Aries jueves 01 de diciembre de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Sentir a los ángeles a nuestro alrededor, llenando nuestra vida de color y amor.
Aries en la vida
Es de suma importancia que cultivemos y cuidemos la semilla de la alegría para que fluya de nuestro interior. Será el regalo para dar paso a los ángeles y que ellos, así, puedan intervenir en el camino de nuestra vida, aportándonos alegría, esa maravillosa cualidad, la puerta más grande para recibir la ayuda de los ángeles.