Horóscopo de hoy Aries jueves 28 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Aries y los ángeles

El Arcángel Ariel, te dice: “Tus necesidades materiales serán cubiertas mientras sigas a tu intuición y manifiestes tus sueños en la realidad, estoy esparciendo el cuerno de la abundancia sobre ti y tu vida”.

Abre tus brazos para recibir la abundancia. Algunos tesoros vendrán en forma de ideas brillantes y algunos vendrán como oportunidades.

Ariel te pide que le des tus preocupaciones. Dios y Ariel te aman mucho y están felices de ayudarte en este camino. Sabemos que pasará la bondad a otros también.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!