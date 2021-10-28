Horóscopo de hoy Aries jueves 28 de octubre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries...El Arcángel Uriel estará de tu lado. Día de abundancia.
Aries y los ángeles
El Arcángel Ariel, te dice: “Tus necesidades materiales serán cubiertas mientras sigas a tu intuición y manifiestes tus sueños en la realidad, estoy esparciendo el cuerno de la abundancia sobre ti y tu vida”.
Abre tus brazos para recibir la abundancia. Algunos tesoros vendrán en forma de ideas brillantes y algunos vendrán como oportunidades.
Ariel te pide que le des tus preocupaciones. Dios y Ariel te aman mucho y están felices de ayudarte en este camino. Sabemos que pasará la bondad a otros también.