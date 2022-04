Horóscopo de hoy Aries lunes 18 de abril de 2022 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Estás abriendo más tus ojos y eso te ha permitido comenzar a ver las cosas como de verdad debes mirarlas, no hay situación que no te permitan surgir en este momento, solo eres tú en un estado de ánimo negativo que no se está entregando el impulso que necesita para lograr vencer los miedos y las cosas que no están dejándose querer

