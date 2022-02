Horóscopo de hoy Aries lunes 7 de febrero de 2022 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Es la hora de continuar haciendo aquello que te apasiona. No dejes que las opiniones de los demás te afecten, no servirá de nada. Es posible que tengas que dar más de una explicación, pero si es lo que sientes, no permitas que desaparezca del todo. Fluye en la dirección que marca tu corazón.

Las sobras de la comida no se tiran. En este tiempo has aprendido que existe más de un compromiso con tu entorno. No solo puedes ahorrar grandes cantidades de dinero, también podrías ayudar al medio ambiente.Tomarás consciencia de la importancia de mantener a buen recaudo todos los recursos de que dispones.