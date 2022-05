Horóscopo de hoy Aries miércoles 18 de mayo de 2022 con Padme Vidente.

Aries en el amor

Estos tiempos complicados que soplan en tu contra no tienen por qué afectarte más de la cuenta a nivel sentimental. No te resistas a determinados acontecimientos, simplemente acepta que el amor no es para ti, de la forma que pensabas o que tenías en mente días atrás, en estos momentos todo puede cambiar.

