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Horóscopo de hoy Aries miércoles 2 de junio de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Es muy probable que se acerque alguna ruptura, puede ser dentro de lo profesional o del amor.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en la vida

Entra la Luna menguante en el signo zodiacal de Piscis, día para trabajar de a dos.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

La salud mejora y nuevos horizontes laborales se despejan.

¡Cuidado! Te van a botar, o del trabajo, o del corazón…

No puedes quedarte quieto, sin embargo, ya has hecho demasiado.

Tu número de la suerte: 560

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