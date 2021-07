Horóscopo de hoy Aries miércoles 28 de julio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en el amor

Te diría que se te está yendo de las manos esto de flirtear, ¡pero qué más da! Con Marte en Leo tendrás la libido por las nubes y, ten por supuesto, que todo el mundo te verá más guapo de lo que realmente eres. No obstante, que no se te suba mucho a la cabeza el hecho de estar con un ‘crush’ cada día porque, como encuentres a uno que te guste y no te haga caso, lo vas a llevar mal. Sé una Ariana, líder seductora independiente pero sin olvidarte de tu responsabilidad. Aguas en mente, cuerpo y espíritu.

Tu número de la suerte: 3