Horóscopo de hoy Aries sábado 18 de junio de 2022 con Padme Vidente.

<b>Aries en el amor </b>

Día de mucha reflexión en lo que se refiere al amor. Últimamente has peleado por tonterías con tu pareja, amas a la persona con la que compartes tu vida y te darás cuenta que la has descuidado mucho. Por este motivo, organiza cenas y salidas románticas, durante las cuales podrás vivir momentos muy románticos con tu pareja. Los astros te aconsejan que mantengas en el tiempo esta actitud y que le demuestres tus sentimientos a la persona que amas con hechos y no solo con palabras

En este momento, “La Estrella” sugiere que no puedes evitar caerte de los picos a los que te has subido y que empiezas a subir a alturas aún mayores.

Dos amantes pueden ser reunidos o desgarrados en función de cómo manejan sus emociones y circunstancias. El resplandor del que esta energía habla puede ser cegador y llevarte a tomar decisiones impulsivas y tontas.