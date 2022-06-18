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Horóscopo de hoy Aries sábado 18 de junio de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... No dejes que lo hagan, aparenta serenidad y compostura, oblígalos a negociar contigo.

Aries 9

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Aries en el amor

Día de mucha reflexión en lo que se refiere al amor. Últimamente has peleado por tonterías con tu pareja, amas a la persona con la que compartes tu vida y te darás cuenta que la has descuidado mucho. Por este motivo, organiza cenas y salidas románticas, durante las cuales podrás vivir momentos muy románticos con tu pareja. Los astros te aconsejan que mantengas en el tiempo esta actitud y que le demuestres tus sentimientos a la persona que amas con hechos y no solo con palabras

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

En este momento, "La Estrella" sugiere que no puedes evitar caerte de los picos a los que te has subido y que empiezas a subir a alturas aún mayores.

Dos amantes pueden ser reunidos o desgarrados en función de cómo manejan sus emociones y circunstancias. El resplandor del que esta energía habla puede ser cegador y llevarte a tomar decisiones impulsivas y tontas.

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