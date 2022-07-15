Horóscopo de hoy Aries Viernes 15 de julio de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Demuestras ser una persona muy exigente y selectiva, esa actitud puede convertirse en un aliado para conseguir al amor que tanto has buscado pero no te sobrepases, puedes incluso equivocarte y dejar ir a la persona ideal para ti.
Aries en el amor
Cupido está jugándote una broma, recibirás muchas llamadas e invitaciones de individuos que no te gustan ni un poco, pero no te abrumes, solamente rechaza amablemente las propuestas y espera tu momento, porque pronto llegara a tu vida esa persona tan especial con la compartir momentos maravillosos.