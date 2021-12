Horóscopo de hoy Cáncer jueves 30 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Cáncer en la vida

Deja que las personas sigan hablando, ellos no saben todo lo que has tenido que pasar para llegar hasta el punto en donde estás, recuerda que solo hablan por envidiosos, que solo les gusta estar criticando cada uno de tus logros. Aprende a tener paciencia y a depurar esa lista de amistades que a veces solo te roban energía y no te aportan nada positivo.

Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre de 2021.

Cáncer y los Ángeles

Pide al Arcángel Miguel que con su espada corte y libere todo lo negativo.