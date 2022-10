Horóscopo de hoy Cáncer lunes 03 de octubre de 2022 con Padme Vidente.

Cáncer en el amor

En caso de conflicto amoroso no te rendirás, intentarás salvar la situación. Querrás pensar dos veces antes de dejarte llevar por las situación a tu alrededor. Como si supieras cómo hacerlo, pero a veces tu necesidad de independencia te empuja a hacer cualquier cosa. Sin embargo, tu lado mas intuitivo está presente, no siempre lo has estado, pero hoy no dudes en mostrarlo.