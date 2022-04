Horóscopo de hoy Cáncer lunes 4 de abril de 2022 con Padme Vidente.

Cáncer en la vida

Los problemas que tienes en este momento no se están solucionando, pero eso no es del todo culpa tuya, sino más bien de las cosas que no están ocurriendo a nivel regional o de país, podrías estar enfrentando dificultades para el trabajo y en las finanzas, hay que apretarse el cinturón por un tiempo.

