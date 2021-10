Horóscopo de hoy Cáncer martes 12 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Cáncer en la vida

Planea con tus amigos una fiesta o una cena, y que cada uno convoque a las amistades que desee. Que la casa se llene de risas y de la dicha del reencuentro y que los vínculos se fortalezcan.

Cáncer en el amor

Te has enterado a medias acerca de su vida, crees que tiene pareja, y no quieres ponerla en un predicamento. Los astros te dicen que has escuchado mal, esa persona es libre para responder a tus avances, así que ya no te detengas más.

