Horóscopo de hoy Cáncer sábado 10 de julio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Cáncer en la vida

Vas a tener un encuentro con amigo o amiga que no veías hace mucho, aunque no fueron buenos amigos, se conocían muy bien; puede ser un ex compañero de trabajo, de estudios o algún vecino.

Van a saludarse y conversar sobre temas superfluos, que a fin de cuentas no tienen importancia. No es un chisme, pero tampoco es algo para andar ventilando. Lo que te va a contar incluye a otra persona a la que tenías en un pedestal.