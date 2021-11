Horóscopo de hoy Cáncer sábado 13 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Cáncer en el trabajo

Tienes la opción de tomar una nueva misión en tu trabajo, por lo que si se te ofrece algo nuevo para hacer, no tomes la salida fácil, no te niegues a realizar esta nueva tarea, te traerá muy buenas cosas más adelante, disfruta de este buen momento.

Cáncer en el amor

No dejes que se escape la persona que está queriendo llamar tu atención, si no estás con la disposición de tener una relación en este momento, no le hagas un desaire o te niegues a tener una conversación con esa persona, siempre debes ir con la verdad por delante, puedes decirle claramente que quieres que sean amigos, no le pierdas el rastro, podría ser alguien importante más adelante.