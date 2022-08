Horóscopo de hoy Cáncer viernes 05 de agosto de 2022 con Padme Vidente.

Cáncer en la vida

La persona que te interesa recibe no muy buenos comentarios acerca de ti. No trates de desmentirlos y haz como que no ha pasado nada. Sigue en el mismo camino que has emprendido, y los hechos y los actos le harán decidir si lo que se dice sobre ti es verdad o no. Eres la persona que eres, y eso basta.