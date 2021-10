Horóscopo de hoy Cáncer viernes 22 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Cáncer en la vida

Si deseas vivir en armonía, debes entender que no puedes dominar la vida de otros, aprende a vivir en sociedad. Los astros te susurran ábrete al cambio. Si tú no estás dispuesto a hacerlo nadie lo hará por ti.

Cáncer en la salud

Ten cuidado con excesos o descuidos de salud. No es que no comas, sino que lo hagas de forma balanceada. Aprende a decir que no a ciertas comidas, tu cuerpo lo agradecerá.

