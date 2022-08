Horóscopo de hoy Capricornio domingo 21 de agosto de 2022 con Padme Vidente.

Capricornio en la vida

El arcángel Uriel te pide que ya sueltes ese pasado que te atormenta, déjalo fluir y que se aleje de ti, no te encadenes a algo que ya no está vigente y mucho menos solución, sigo viendo que todavía te hace daño y ya no tiene nada que ofrecerte y puede estar nublando tu presente y como consecuencia estás decisiones afectarán tu futuro.