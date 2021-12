Horóscopo de hoy Capricornio domingo 26 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Capricornio en el dinero

Apuesta por lo seguro, no arriesgues tu dinero. Es muy difícil ganarlo, por eso debes empezar a valorarlo como se merece y no malgastar en cosas que realmente no necesitas.

Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre de 2021.

Capricornio en el amor

La mejor relación no es aquella que une a personas perfectas, sino aquella en la que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás y admirar sus cualidades.