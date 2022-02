Horóscopo de hoy Capricornio jueves 10 de febrero de 2022 con Padme Vidente.

Capricornio en la vida

Estoy conectado a mi cuerpo y esto me produce enorme placer y alegría. Me amo y celebro mi vida, mi cuerpo, el placer y la abundancia. Hathor aparece en tu vida para liberarte de los paradigmas que te hacen rechazar el placer, y que hacen que tu cuerpo no pueda sentir ni actuar desde el gozo.

Horóscopos y predicciones para el mes de febrero de 2022.