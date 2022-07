Horóscopo de hoy Capricornio jueves 14 de julio de 2022 con Padme Vidente.

Capricornio en la vida

Sientes que las cosas no están todo lo bien que tu deseas, que pese a que has realizado un trabajo muy arduo durante todo el día los resultados no los ves con claridad, ha sido muy complicado que te ha llevado a sentirte agobiad@ y por momentos desesperad@, trata de que esas sensaciones no te hagan mostrarte pesimista con respecto a tu futuro, trata de calmarte.