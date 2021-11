Horóscopo de hoy Capricornio jueves 18 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Capricornio en la vida

Perdónate, no has hecho nada malo, el Arcángel Miguel ve que la culpa interfiere en tu búsqueda de la felicidad. Te estás culpando por algo del pasado, es tiempo de soltarlo, ya que la culpa no es productiva y te enferma.

Piensa y exprésate positivamente sobre ti mismo, deja de darle vueltas al pasado. Envía tus bendiciones a aquellos con los que estás enojado como señal de sanación tuya y de la situación. Recuerda que no es posible controlar los sentimientos y reacciones de los demás. Intégrate en grupos de apoyo.

Oración: Pido que me ayudes a soltar todas mis culpas y a perdonarme. Por favor aconséjame mientras libero todo enojo y miedo hacia los demás. Gracias Arcángel Miguel por permitir sentirme centrado y en paz.