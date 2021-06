Horóscopo de hoy Capricornio jueves 24 de junio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Capricornio y los ángeles

Jeremiel te invita a hacer un balance de tu vida y a liberar situaciones agobiantes.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Horóscopos y predicciones para el mes de junio 2021.

Puedes invocarlo con velas de color morado y la esencia de violeta, que es apropiada para trasformar energías.

Capricornio en el amor

No le temas a los finales afectivos, cuando las cosas no marchan bien y la voluntad de cambio por parte de los dos no es firme, es mejor decir adiós.

Feliz hoguera de San Juan.