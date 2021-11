Horóscopo de hoy Capricornio lunes 29 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Capricornio en el trabajo

Aprende a decir que no a los abusos en el trabajo, no tienes por qué permitirlo. Si quieres iniciar un negocio por tu cuenta, te costará, pero no te rindas. Proyectos laborales del pasado pueden volver a interponerse en tu camino.

Capricornio en la vida

Si arrastras una situación complicada, no la dejes pasar por más tiempo. Ten cuidado con lo que dices porque en este día te pueden malinterpretar. Ayudarás a un amigo a solucionar un problema. Deberías relajarte más y hacer lo que te gusta de verdad, siempre viene bien.

Capricornio en el amor

Este día habrá una gran actividad en tu vida sentimental, en el amor, disfrútalo. Estás con muchos pensamientos positivos y eso aumentará mucho tu energía.

Capricornio en la salud

Cuídate la garganta y de los cambios de temperatura, por lo demás, estás bien de salud. Pero hoy tu humor no se encuentra en su mejor momento.