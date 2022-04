Horóscopo de hoy Capricornio martes 5 de abril de 2022 con Padme Vidente.

Capricornio en la vida

No te gusta que vean tus debilidades, te muestras fuerte como roble a diario, pero sabemos que hay días donde suele ser difícil o muy cansado. La gente tiene un concepto muy equivocado de ti, ya sólo por tu fama se piensan que tú no te agobias ni necesitas apoyo y no, eso no es verdad, puede que incluso seas la persona que más veces se agobia por las noches, el corazón que más sufre en silencio, y quizás va siendo hora que lo asumas.

Horóscopos y predicciones para el mes de abril de 2022.