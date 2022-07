Horóscopo de hoy Capricornio viernes 08 de julio de 2022 con Padme Vidente.

Capricornio en la vida

El día no está para tomar ningún tipo de riesgo, ni tampoco para hacer cosas que no te van de verdad, si eres una persona que le gusta mucho estructurar su vida, no decidas tomar opciones que en verdad no te aportarán nada a ese camino que has escogido, recuerda que siempre hay que ser fieles a lo que pensamos y sentimos.