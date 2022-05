Horóscopo de hoy Capricornio viernes 13 de mayo de 2022 con Padme Vidente.

Capricornio en la vida

Tal vez coincidas en la calle con alguien que fue importante para ti en el pasado. Si esto sucede te va a remover muchos sentimientos que creías superados. De hecho, ese encuentro no será algo fortuito, quizá varíes tu ruta en el último momento o hagas algo que no sueles hacer a diario.

Te dará mucho que pensar. No te va a parecer una mera casualidad. Quizá no lo es. A veces el destino nos pone en el camino los medios para que recapacitemos sobre ciertos aspectos de nuestra vida. También eso puede ser una oportunidad y aunque no te hayas detenido a hablar con esta persona, ese encuentro será un revulsivo.