Horóscopo de hoy Capricornio viernes 22 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Capricornio en la vida

Venus te ayuda a las reconciliaciones y buenos momentos con un ser querido que no veías desde hace mucho tiempo. Época para dividir tu tiempo, por un lado compartirás con amigos del pasado y por otro harás nuevas amistades. Tu guía espiritual te recomienda; “Si alguien te dice que no puedes, no lo escuches, cree en ti y tus capacidades”.

Capricornio en la salud

Recuerda, evita los excesos y lleva una alimentación balanceada. Estás de fiesta en fiesta, pero debes tener consciencia sobre tu cuerpo y no exigirle demasiado. Un día de descanso no estaría mal.

