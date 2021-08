Horóscopo de hoy Escorpio domingo 29 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Horóscopos y predicciones para el mes de agosto 2021.

Escorpio en la vida

Pronto te buscará una persona de tu pasado, no le permitas, bajo ninguna circunstancia, entrar de nuevo en tu vida.

Debes olvidarte de las relaciones tóxicas y aprender de ellas, para no volver a cometer los mismos errores del pasado en tu futuro.

Escorpio en el dinero

No prestes dinero a familiares o amigos, esa es una regla universal. Es preferible que les entregues el dinero sin que sea un préstamo, para que después no te lleves el disgusto, ni conflicto de ver que no te devuelven nada.