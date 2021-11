Horóscopo de hoy Escorpio jueves 11 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Escorpio en la vida

Te has involucrado tanto en una situación, hasta el punto de no poderla ver objetivamente. Los seres de luz te indican que es momento de dar un paso hacia atrás para obtener una vista más amplia de esta situación. Tómate un tiempo libre, lejos de las personas involucradas, no necesitas saber la solución inmediatamente, los ángeles están a cargo de los detalles.

Lo más importante es la paz interior, sentimiento que te guiará a nuevos y útiles descubrimientos. No te metas en problemas de terceros, déjalos que los resuelvan entre ellos. Debes ser compasivo sin cargar con los problemas de los demás. Pide al Ángel Miguel que limpie tu energía.

Escorpio en el amor

Es tiempo de dejar esa situación o relación enfermiza.

Escorpio y los Ángeles

El Arcángel Miguel te pide te desprendas de las emociones que te rodean, así como a no tomar personal dicha experiencia, para así evitar ser afectado por el comportamiento de terceros, reemplazando acciones defensivas por acciones que contengan amor y sabiduría. Él te ayudará.





Oración: Arcángel Miguel, te pido utilices tu flamante espada para cortar cualquier cordón conectado con el miedo y el drama para poder centrarme en la afirmación de que la paz está en mi y en esta situación.