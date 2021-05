Horóscopo de hoy Escorpio lunes 17 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Escorpio en la vida

No te tires al drama. Sí, las cosas no están como lo esperas, pero has vivido momentos inolvidables, lánzate a la próxima experiencia. Si te lastimas, solo son “gajes del oficio”.

Ten confianza en las decisiones que tomes. Los ángeles están a tu lado.

Tu ángel: Metatrón, luz.

Decreto de la semana: “Elijo ser mi prioridad”.

Color de la semana: Verde.