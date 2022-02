Horóscopo de hoy Escorpio martes 15 de febrero de 2022 con Padme Vidente.

Escorpio en la vida

Estás convencido de que lo tienes todo bajo control a diario, aunque no puedes confiarte demasiado porque este será un día de mucho trabajo y quizá un tanto difícil. Lo importante es que avanzas hacia tus metas y que has decidido ponerlo todo de tu parte para que tus planes no se tuerzan.

