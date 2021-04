Horóscopo de hoy Escorpio martes 27 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Escorpio en la vida

Si estás planeando unas vacaciones, piensa antes en tu estado de ánimo. Últimamente estás muy sensible y no te conviene ir a lugares en los que el ambiente te pueda deprimir.



Escorpio en el trabajo

Si quieres tener éxito en el trabajo, no te queda otra que insistir. Tu talento no sirve de nada por sí solo si no lo acompañas de tu buen hacer. Solo así brillarás entre el resto de compañeros, que por cierto, vienen pisando fuerte. Procura seguir formándote, porque lo vas a necesitar.

