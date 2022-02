Horóscopo de hoy Escorpio viernes 25 de febrero de 2022 con Padme Vidente.

Escorpio en la vida

El camino que ya has trazado con anterioridad, deberá ser nuevamente recorrido, pues no has aprendido del todo. Aún conservas errores que enmendar y sobre todo en el ámbito económico; tendrás una recaída fuerte que te mantendrá ocupado. No obstante, la ayuda de una hermosa amistad que tiene años contigo será tu salvación.

