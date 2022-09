Horóscopo de hoy Escorpio viernes 30 de septiembre de 2022 con Padme Vidente.

Escorpio en la vida

Hoy es un día en el que debes mejorar tus marcas. Te has planteado objetivos productivos que por una o por otra razón no has podido cumplir. Es tiempo de pasar por encima de los pretextos y conseguir rebasar a ti mismo, y apuntar con ello a un nuevo nivel laboral. Adelante: eres tú mayor rival.