Horóscopo de hoy Géminis jueves 14 de abril de 2022 con Padme Vidente.

Géminis en la vida

Hay alguna emoción que necesita ser expresada y no se lo estás permitiendo. La sociedad nos enseña a que no sintamos y que reprimamos sobre todo aquellas que se consideran negativas: como la ira, la tristeza, la frustración. Cuando no prestamos atención a un sentimiento nuestro nos va minando por dentro, y puede convertirse incluso en enfermedad o explotar y salir de forma airada hacia otra persona que no tiene nada que ver con lo que nos sucede.

Si tienes tristeza, siéntela, de esta forma la trascenderás y no durará para siempre. Si tienes ira manifiéstala y ten en cuenta que también puede ser la energía del impulso para avanzar, para hacerte fuerte y conseguir derrumbar aquello que te hiere.