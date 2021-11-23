Horóscopo de hoy Géminis martes 23 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Géminis... Momento de experimentar algo nuevo en la sexualidad.
Géminis en el amor
¿Los momentos íntimos no han sido nada excitantes en los últimos tiempos? Pues bien, la claridad en cuanto a los deseos sin duda ayudará a esta situación. ¿A qué le tienes miedo? Es probable que tu pareja sienta lo mismo. ¡La innovación es la clave!
¡Invita a una cita a esa persona tan interesante!
Géminis en la vida
Hoy el viento sopla y hay un sentimiento silencioso de anticipación acuñándose en la tierra. Es hora de dejar de lado todas las preocupaciones mundanas y celebrar. El compartir, la bondad, y el perdón, prevalecerán